أسعار النفط تعاود الارتفاع و"برنت" يصل لـ116.80 دولار

وقال في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة، وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين، وقرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.