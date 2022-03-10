أسعار النفط تعاود الارتفاع و"برنت" يصل لـ116.80 دولار

استأنفت أسعار النفط ارتفاعها الكبير، يوم الخميس، بنسبة تجاوزت 5% لبرميل برنت نفط بحر الشمال، فيما تنذر الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ببلوغ الذهب الأسود مستويات قياسية.
وارتفع برميل برنت نفط بحر الشمال الأوروبي المرجعي 5.09% إلى 116.80 دولارًا، عند الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس.
ووفق "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 3.74 في المائة إلى 112.67 دولار بعد انخفاض حاد في اليوم السابق.
يشار إلى أنه في يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار النفط مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط الخام من روسيا ردًا على العمليات العسكرية في أوكرانيا.
وأعلن بايدن، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط من روسيا في أقسى إجراء اتخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو.
وقال في خطاب ألقاه في البيت الأبيض: "سنحظر جميع واردات النفط والغاز والطاقة، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولًا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة، وسيُوجّه الشعب الأمريكي ضربة أخرى قوية لبوتين، وقرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء.
وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2008؛ بسبب تأجيلات في العودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.