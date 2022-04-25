أسعار النفط تعمق خسائرها.. برنت عند 101.29 دولاراً للبرميل

وحسبما ذكرت مصادر على دراية بصناعة الطاقة في الصين لوكالة "بلومبرج"، فإن البلاد تتجه نحو أكبر صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء، إذ من المتوقع تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات 20% في أبريل على أساس سنوي، أي ما يعادل انخفاض استهلاك الخام 1.2 مليون برميل يومياً.