أسعار النفط تعمق خسائرها.. برنت عند 101.29 دولاراً للبرميل

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الاثنين وهبطت 5%، وسط مخاوف تتعلق بالطلب العالمي على الخام بسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" في الصين.
وحسبما ذكرت مصادر على دراية بصناعة الطاقة في الصين لوكالة "بلومبرج"، فإن البلاد تتجه نحو أكبر صدمة للطلب على النفط منذ الأيام الأولى للوباء، إذ من المتوقع تراجع الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات 20% في أبريل على أساس سنوي، أي ما يعادل انخفاض استهلاك الخام 1.2 مليون برميل يومياً.
في حين يناقش الاتحاد الأوروبي تدابير لتقييد واردات النفط من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مما قد يؤثر سلباً على السوق ويدفع الأسعار للارتفاع.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 5.03% إلى 101.29 دولاراً للبرميل، في تمام 03:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 5.13% مسجلة 96.83 دولاراً للبرميل.