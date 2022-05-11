أسعار النفط تقفز بأكثر من 2%.. وبرنت يصل إلى 104.73 دولارات للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الصين، ومع ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.