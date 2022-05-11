أسعار النفط تقفز بأكثر من 2%.. وبرنت يصل إلى 104.73 دولارات للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% خلال تعاملات الأربعاء، مع تراجع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في الصين، ومع ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة.
وفي شنغهاي، تراجعت حالات العدوى الجديدة بالوباء 51%، الثلاثاء؛ إذ سجلت 1487 حالة، مقارنة مع 3014 حالة الاثنين؛ مما يقدم بعض التفاؤل الحذر بشأن التحسن عقب فرض عمليات الإغلاق.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.62 مليون برميل في الأسبوع الماضي، على أن تصدر البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 2.22% أو بقيمة 2.27 دولار عند 104.73 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 2.20% أو بقيمة 2.19 دولار إلى 101.95 دولار للبرميل، بعدما تراجعت 9% على مدار يومين.