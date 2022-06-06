أسعار النفط تمدّد مكاسبها.. برنت يُتداول فوق الـ 120 دولاراً

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.40% أو بقيمة 48 سنتاً إلى 119.35 دولار للبرميل، بعدما قفزت في وقت سابق خلال الجلسة إلى 120.99 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ التاسع من مارس.