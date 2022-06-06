أسعار النفط تمدّد مكاسبها.. برنت يُتداول فوق الـ 120 دولاراً

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الإثنين بعدما أعلنت "أرامكو السعودية" سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسة.
وحدّدت "أرامكو السعودية" سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر يوليو عند 5.65 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.
هذا وذكرت خمسة مصادر لوكالة "رويترز"، أنه قد يبدأ كل من "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية في شحن النفط الفنزويلي إلى أوروبا الشهر المقبل من أجل تعويض الخام الروسي.
وتعد أسعار النفط مرتفعة بنحو 60% خلال العام الحالي حتى الآن، مع انتعاش الطلب من الاقتصادات التي تتعافى من الوباء، إلى جانب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.44% أو بقيمة 53 سنتاً عند 120.25 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.40% أو بقيمة 48 سنتاً إلى 119.35 دولار للبرميل، بعدما قفزت في وقت سابق خلال الجلسة إلى 120.99 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ التاسع من مارس.