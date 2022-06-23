أسعار النفط تنخفض.. وبرنت عند 110.54 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع تقييم مخاطر الركود في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس أنه لا يستهدف إدخال الاقتصاد في حالة ركود، وعلى البنك التزام واضح بخفض التضخم مرة أخرى.
ودعا الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الكونجرس لتمرير تعليق ضريبة البنزين الفيدرالية للمساعدة في مكافحة أسعار الوقود المرتفعة، وتوفير إغاثة مؤقتة للعائلات الأمريكية هذا الصيف.
وقال الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس إن روسيا بصدد تغيير مسار تجارتها وصادراتها النفطية نحو دول مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة في أعقاب العقوبات الغربية على أوكرانيا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.07% أو بقيمة 1.20 دولار إلى 110.54 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.32% أو 1.40 دولار عند 104.79 دولار للبرميل.