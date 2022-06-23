أسعار النفط تنخفض.. وبرنت عند 110.54 دولار للبرميل

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في شهادته أمام الكونجرس أنه لا يستهدف إدخال الاقتصاد في حالة ركود، وعلى البنك التزام واضح بخفض التضخم مرة أخرى.