أسعار النفط تهبط .. ومزيج برنت عند 106.13 دولاراً للبرميل

تحولت أسعار النفط للهبوط خلال تعاملات الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتقارير حول خطط جديدة للسحب من الاحتياطي الإستراتيجي لدول وكالة الطاقة الدولية.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من شهر أبريل الجاري، ما جاء بعكس التوقعات التي كانت تشير لهبوط 1.8 مليون برميل.
وشهدت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة تراجعاً بنحو مليوني برميل في الأسبوع الماضي، في حين ارتفع مخزون المقطرات 800 ألف برميل.
وعلى جانب آخر، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن وكالة الطاقة الدولية ستفرج عن 120 مليون برميل من المخزون الإستراتيجي، لوقف ارتفاع الأسعار.
وأشارت الوكالة إلى أن نصف تلك المخزونات سيكون من الولايات المتحدة، فيما ستصدر الدول الأعضاء المتبقية النصف الآخر من المخزونات.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك حظر الفحم، فإنه لن يستهدف النفط الخام، ولكن قالت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد سيمضي قدماً في النقاش بين الأعضاء بشأن النفط الروسي.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو بنسبة 0.5% عند 106.13 دولاراً للبرميل في الساعة 5:42 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مايو بنحو 0.3% مسجلاً 101.61 دولاراً للبرميل.