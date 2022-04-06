أسعار النفط تهبط .. ومزيج برنت عند 106.13 دولاراً للبرميل

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي سيواصل فرض عقوبات إضافية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك حظر الفحم، فإنه لن يستهدف النفط الخام، ولكن قالت "أورسولا فون دير لاين" رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد سيمضي قدماً في النقاش بين الأعضاء بشأن النفط الروسي.