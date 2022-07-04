أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. وبرنت يُتداول فوق الـ112 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، لتضيف إلى مكاسبها الأخيرة، مع استمرار نقص المعروض النفطي في ظل انخفاض إنتاج "أوبك" والاضطرابات في ليبيا والعقوبات على روسيا.
وتوقع محللو "جيه بي مورجان" أن اتجاه روسيا لتطبيق تخفيضات جديدة بمقدار 3 ملايين برميل يوميًّا في إمدادات النفط ردًّا على العقوبات الأمريكية والأوروبية؛ قد يرفع سعر خام برنت القياسي إلى 190 دولارًا للبرميل؛ بينما خفْضها 5 ملايين يوميًّا؛ قد يعني ارتفاعًا "صاروخيًّا" للخام إلى 380 دولارًا للبرميل؛ حيث تعمل مجموعة الدول السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.54% أو بنحو 60 سنتًا إلى 112.15 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.39% أو 43 سنتًا إلى 108.92 دولارات للبرميل.
يذكر أنه لن تتم تسوية العقود اليوم بسبب عطلة الأسواق الأمريكية.