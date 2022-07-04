أسعار النفط تُواصل الارتفاع.. وبرنت يُتداول فوق الـ112 دولارًا

وتوقع محللو "جيه بي مورجان" أن اتجاه روسيا لتطبيق تخفيضات جديدة بمقدار 3 ملايين برميل يوميًّا في إمدادات النفط ردًّا على العقوبات الأمريكية والأوروبية؛ قد يرفع سعر خام برنت القياسي إلى 190 دولارًا للبرميل؛ بينما خفْضها 5 ملايين يوميًّا؛ قد يعني ارتفاعًا "صاروخيًّا" للخام إلى 380 دولارًا للبرميل؛ حيث تعمل مجموعة الدول السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي.