أسعار النفط تُواصل تراجعها.. وبرنت عند 104.54 دولارات للبرميل

ومن المقرر أن يلغي الاتحاد الأوروبي الحظر المقترح على السفن المملوكة له التي تنقل الخام الروسي بعد اعتراضات من أعضاء منهم اليونان، كما أنه يُجري محادثات بشأن الحزمة السادسة من العقوبات.