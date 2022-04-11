أسعار النفط تواصل تراجعها.. وبرنت يتداول عند 98.93 دولاراً للبرميل

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات الاثنين وسط متابعة آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وفي ظل زيادة إصابات "كورونا" في الصين.
وسجلت شنغهاي مستوى قياسياً يزيد على 26 ألف حالة جديدة أمس الأحد، إلى جانب حالة من عدم الوضوح بشأن موعد رفع تلك القيود.
وتتوقع "وود ماكينزي" أن الموجة الحالية من تفشي الوباء في الصين وتدابير الإغلاق ستسفر عن تراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات بمقدار 750 ألف برميل يومياً في مارس، و600 ألف برميل يومياً في أبريل.
وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، ينظم مسؤولو الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين محادثات مع ممثلين عن منظمة "أوبك" في فيينا في ظل دعوات للمنظمة بزيادة الإنتاج وتزامناً مع تفكير التكتل الموحد في فرض عقوبات على النفط الروسي.
وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 3.85% أو بقيمة 3.96 دولاراً إلى 98.93 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 02:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 4.3% أو بقيمة 4.23 دولاراً عند 94.03 دولارات للبرميل.