أسعار النفط تواصل تراجعها.. وبرنت يتداول عند 98.93 دولاراً للبرميل

وتتوقع "وود ماكينزي" أن الموجة الحالية من تفشي الوباء في الصين وتدابير الإغلاق ستسفر عن تراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات بمقدار 750 ألف برميل يومياً في مارس، و600 ألف برميل يومياً في أبريل.