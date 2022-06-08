أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 121.17 دولارًا للبرميل

تُواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء، بعدما سجلت أمس أعلى مستوى تسوية في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بقوة الطلب في موسم القيادة القادم في الولايات المتحدة.
وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.85 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة.
وحسب ما نقلته "رويترز"، يرى "جيريمي وير" المدير التنفيذي لشركة تجارة السلع الأساسية العالمية "ترافيجورا"، أن أسعار النفط قد تصل إلى 150 دولارًا للبرميل في الأشهر المقبلة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.50% أو بقيمة 60 سنتًا عند 121.17 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند تسوية أمس إلى أعلى مستوياتها منذ الحادي والثلاثين من مايو.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.64% أو 77 سنتًا إلى 120.18 دولارًا للبرميل، عقب تسجيلها أعلى مستوى تسوية منذ الثامن من مارس في الجلسة السابقة عند 119.41 دولارًا.