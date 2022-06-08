أسعار النفط تُواصل مكاسبها.. وبرنت عند 121.17 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.50% أو بقيمة 60 سنتًا عند 121.17 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما وصلت عند تسوية أمس إلى أعلى مستوياتها منذ الحادي والثلاثين من مايو.