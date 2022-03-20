"أضخم توزيعات نقدية".. "أرامكو" تعتلي الـ5 الكبار وتضرب "مايكروسوفت" بـ3 أضعاف

تجاوزت التوزيعات النقدية لعملاق النفط العالمي، أرامكو السعودية، كل الشركات المدرجة في العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي؛ لتكون أضخم توزيعات نقدية لأي شركة مدرجة في العالم.
وبلغت التوزيعات النقدية لأرامكو عن الربع الرابع من عام 2021 نحو 70.33 مليار ريال (18.76 مليار دولار)، متفوقة على أكبر شركات العالم توزيعًا للأرباح "مايكروسوفت" بنسبة 303%، أي أن توزيعاتها أكثر من ثلاثة أضعاف توزيعات "مايكروسوفت" البالغة نحو 4.7 مليارات دولار.
ولم تكتفِ "أرامكو" بذلك؛ بل أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحةٍ بواقع سهم لكل 10 أسهم عبر رسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة لديها.
كما تفوقت توزيعات "أرامكو" بنسبة 89% على توزيعات أكبر خمس شركات طاقة في العالم تليها مجتمعة، والبالغة توزيعاتهم معًا لنفس الفترة 9.9 مليارات دولار؛ حيث شركات النفط الخمس هي أكسون موبيل، وشيفرون "الولايات المتحدة"، وتوتال "فرنسا"، وشل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".
وتجاوزت شركة أرامكو السعودية الأرباح الموزعة لأقرب منافسيها (شركة إكسون موبيل) خلال الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 403%؛ بينما وصل الفارق إلى 10000% عند مقارنتها مع توزيعات أرباح شركة بي بي.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: إن الأوضاع الاقتصادية تَحسنت بدرجة كبيرة؛ لكن التوقعات ما زالت غير مؤكدة بسبب عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، ويُتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بنهاية 2022.
وأضاف "الناصر" أن خطة استثمار الشركة تهدف إلى الاستفادة من زيادة الطلب في الأجل الطويل على طاقة يُعتد بها في متناول الناس وأكثر أمانًا واستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي بعد صدور بيانات الشركة: إن فائض الطاقة الإنتاجية محدود؛ إذ يبلغ حوالى مليوني برميل، وينخفض كل شهر، وأضاف أن السوق يعاني شحًّا كبيرًا من حيث كميات النفط المتاحة، والأزمة الأوكرانية قد فاقمت الوضع.
وكانت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" قد أعلنت اليوم عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرون؛ وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم؛ وذلك إثر إعلانها لنتائجها المالية لعام 2021 التي سجلت فيه زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي؛ ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي)، ولتحافظ على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير.
وقالت الشركة في إعلان نشرته على موقع تداول الأسهم السعودية اليوم: إن صافي الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 1.113.26 مليونًا مقابل 990.85 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.354%؛ لترتفع ربحية السهم في العام 2021 إلى 1.98 ريالًا مقابل 0.93 ريال.