"أضخم توزيعات نقدية".. "أرامكو" تعتلي الـ5 الكبار وتضرب "مايكروسوفت" بـ3 أضعاف

وكانت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" قد أعلنت اليوم عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرون؛ وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم؛ وذلك إثر إعلانها لنتائجها المالية لعام 2021 التي سجلت فيه زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي؛ ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي)، ولتحافظ على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير.