أعلى سيولة منذ بداية العام.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 12.769 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الخميس بأكثر من 100 نقطة، مدعومة بصعود أسهم قطاع البنوك بنحو 2 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ113 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 12769 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 16.4 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ بداية العام الجاري.
تفصيلاً، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 112.98 نقطة ليقفل عند مستوى 12.769.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 354 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 106 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: بوبا العربية، بن داود، المجموعة السعودية، إكسا التعاونية، وأليانز إس إف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دور، كهرباء السعودية، الجزيرة ريت، سابك للمغذيات الزراعية، وبنيان ريت فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.33% و7%.
وكانت أسهم شركات: كهرباء السعودية، الإنماء، الاستثمار, أرامكو السعودية، وسابك هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: سابك، الراجحي، إس تي سي، الإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 176.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24.902.80 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 88 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 901 ألف سهم تقاسمتها 4416 صفقة.