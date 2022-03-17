أعلى سيولة منذ بداية العام.. "سوق الأسهم" يغلق مرتفعًا عند 12.769 نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الخميس بأكثر من 100 نقطة، مدعومة بصعود أسهم قطاع البنوك بنحو 2 في المائة، حيث ارتفع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ113 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 12769 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 16.4 مليار ريال وهي أعلى سيولة منذ بداية العام الجاري.