أكبر شركة تكنولوجيا عقارية بالعالم تحصل على امتياز للتوسع بالمملكة

وتعد كيلر ويليامز أكبر امتياز في مجال التكنولوجيا العقارية في العالم من حيث عدد الوكلاء - أكثر من 1100 مكتب و200000 موظف – كما أنها الأكبر من حيث عدد الوحدات وحجم المبيعات في الولايات المتحدة.