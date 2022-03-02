أكثر من مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور خلال عام 2021م

بلغ اجمالي قيمة صادرات المملكة من التمور ١.٢١٥ مليار ريال خلال عام ٢٠٢١ بنسبة زيادة ٣١%؜ مقارنة بعام ٢٠٢٠، ووصلت تمور المملكة إلى ١١٣ دولة من مختلف دول العالم، حيث شكلت التمور الطازجة والمكنوزة نسبة ٧٧%؜ من إجمالي قيمة الصادرات، ونسبة ٢٣%؜ من غيرها من التمور.

كما ارتفعت نسبة زيادة قيمة صادرات التمور ١١٠% من عام ٢٠١٦، وبالتالي فإن المملكة تحقق أعلى نسبة معدل نمو سنوي عالمياً في صادرات التمور ١٣% خلال الأعوام الخمسة الماضية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء.

أسهمت المملكة العربية السعودية في دعم قطاع النخيل والتمور على المستوى الدولي عبر مبادرات بالتنسيق مع منظمات أممية.

واستطاعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، العمل على صياغة وإنجاز المبادرات، وعقد ورش عمل وبرامج دائمة عبر إستراتيجية تنفيذ تلك المبادرات بشكل نهائي تمثلت في تسجيل التمور "كفاكهة غير اعتيادية" (سوبر فورت) لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 2019، وإقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "السنة الدولية للتمور" عام 2027.

ويجري التنسيق حالياً مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للإعلان عن اليوم العالمي للتمور، وشملت تلك المبادرات دخول بنك الأصول الوراثية لأصناف النخيل والتمور موسوعة غينيس لأكبر عدد أصناف نخيل بـ 127 صنفاً، كما تم اعتماد المملكة العربية السعودية من قِبل لجنة الدستور الغذائي "الكودكس" رئيساً مشاركاً في فريق إعداد مواصفات التمور عالمياً، وأسهمت المملكة في إنشاء المؤتمر العالمي للتمور الذي تم عقده بنسختيه في مدينة الرياض والقصيم.