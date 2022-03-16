أكثر من 3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة والنمسا

ولفت "البوعلي" إلى أن ثمة حرصًا متزايدًا من قبل البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 60 عامًا، واستغلال كافة الفرص التجارية والاستثمارية في كلا البلدين، وتعزيز حجم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات الاقتصادية؛ ما يؤشر بآفاق أوسع من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في ظل ما يتميز به "النمسا" من وجود قطاع خدمات كبير وصناعي قوي وزراعي متطور، وما تمتاز به بلادنا من اقتصاد قوي ينمو بشكل مطرد وفقًا لرؤية طموحة هدفها تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد المتاح، فضلًا عن البيئة الاستثمارية الجاذبة، والمعززة بجملة من القوانين والإجراءات المحفزة.