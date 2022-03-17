أكثر من 3 مليارات ريال.. تطور كبير للتبادل التجاري بين المملكة والنمسا

وأشار البوعلي خلال اللقاء إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والنمسا تتسم بالنمو المتواصل، وتمتاز بطابع إستراتيجي مبني على أُسس التعاون بما يخدم مصالح البلدين على الأصعدة كافة، حيث تطور حجم التبادل التجاري بين المملكة والنمسا من قرابة 1.8 مليار ريال عام 2005م إلى نحو 3.3 مليارات ريال عام 2020م، مقابل 3.4 مليارات ريال عام 2019م، ونحو 3.9 مليارات ريال عام 2016م، فيما تُمثل المملكة الآن وجهة التصدير والشريك التجاري الرئيس للنمسا في منطقة الشرق الأوسط.