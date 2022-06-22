45 ألف فرصة وظيفية مستهدفة للتوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية

وأوضح المهندس الجاسر أنَّ هذه الخطوة تتوافق وتنسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وستسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات النوعية لهذه الإستراتيجية وتعزيز تراتبية المملكة عالميًا، في مؤشر الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، حيث تسعى الإستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن، مضيفًا أنه في ظل هذه المستهدفات الطموحة في قطاع النقل بشكل عام وفي النقل الجوي بشكل خاص، فقد أصبح من الضروري تكثيف العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص للإسهام في تمكين الكوادر السعودية المؤهلة للإسهام في قيادة صناعة المستقبل لقطاعات النقل المختلفة وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية.