أمام الدولار.. الين الياباني يسجل أدنى مستوياته في أكثر من 20 عاماً

وتراجع اليورو 0.12% إلى 1.06825 دولار قبل اجتماع وضع السياسات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، إذ من المتوقع أن يعلن إنهاء مشتريات السنداتـ مما يمهد الطريق لزيادة سعر الفائدة لأول مرة في 11 عاماً في اجتماع يوليو.

ونزل الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أسابيع مسجلا 1.2433 دولار، إذ أقلقت حالة التوتر السياسي التي يمر بها رئيس الوزراء بوريس جونسون المستثمرين.