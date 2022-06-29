أمير الرياض يدشّن 93 مشروعاً بيئياً ومائياً بتكلفة تجاوزت 8.5 مليارات ريال

ونوّه المهندس الفضلي أن المشروع يبدأ من منظومة إنتاج الجبيل، ومن محطة الضخ الأولى في الجبيل المكونة من (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى مضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، و(7) خزانات بسعة إجمالية بلغت (1,2 مليون م3)، بمعدل (170) ألف متر مكعب لكل خزان، وخط ناقل بطول تجاوز (169كم) طولي، وصولاً لمحطة الضخ الثانية المتضمنة (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، ومضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، ونقطة ربط مع نظام نقل رأس الخير - الرياض لتغذية رأس الخير، بسعة (400) ألف متر مكعب في اليوم في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى خط ناقل بطول (125كم) طولي، وصولاً لمحطة الضخ الثالثة المتضمنة (6) مضخات أساسية، بسعة مليون متر مكعب في اليوم، ومضختين للتشغيل غير الاعتيادي، بسعة مليون ومئتي ألف متر مكعب في اليوم، بالإضافة إلى ضخ عكسي من النقطة العليا بالرياض، بسعة مليون متر مكعب يومياً، وخط ناقل بطول (114كم) طولي، وصولاً إلى النقطة العليا بمدينة الرياض المتضمنة (7) خزانات، بسعة (170,000م3) لكل خزان، وسعتها الكلية مليون ومئتا ألف متر مكعب، وبتكلفة إجمالية تجاوزت (6.318) مليارات ريال.