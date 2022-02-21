"أمير مكة": أكثر من 10 مليارات قيمة مشاريع منجزة وجارٍ تنفيذها ومعتمدة بالمنطقة

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في المحافظات الشرقية للمنطقة بلغت 10 مليارات و720 مليون ريال، جاء ذلك بعد أن تفقّد محافظات رنية والخرمة وتربة.

وقال الأمير الفيصل في تصريح لوسائل الإعلام: "نسأل الله العون والتوفيق لتحقيق ما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، ولقد رأيت من الإنجازات خلال زياراتي للمحافظات ما يسرّ ويُبهج، وهذا يعكس اهتمام القيادة بالوطن والمواطن، كما أنني شعرت بالسعادة؛ لما وجدته من تجاوب من الأهالي ومشاركاتهم للتخطيط لمستقبل محافظاتهم، وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الدولة.

وأضاف: "كما لاحظت خلال جولاتي الاختلاف في الثقافة الفكرية لدى الإنسان السعودي الذي أصبح يتعامل بحرفية في استيعابه للأمور وطرحه المشاريع وتنفيذها بشكل استثنائي"، مؤكدًا أن هذا الكمّ من المشاريع والمبالغ المرصودة لها استفادت منه المحافظات والمراكز والقرى والهجر، فالتعليم الجامعي على سبيل المثال وصل إلى جميع المحافظات، وهذه الأمور سارّة، وتدعو الإنسان للاطمئنان، وأن خطط الدولة سليمة وتُنفذ بطرق وميزات فريدة، ووفق دراسات حديثة ومتطورة.

واختتم سموه حديثه بالقول: "سعيد بروح الاعتزاز الكبيرة التي لمستها لدى الإنسان السعودي خلال زياراتي لمحافظات المنطقة".

وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات رنية والخرمة وتربة ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة رنية 913 مليون ريال، شملت إنشاء مبنى البلدية ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تأهيل الطرق، وتحسين مداخل المحافظة وإنشاء ساحات مشاة ومظلات، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة ورنية والخرمة) في مراحله الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

وفي محافظة تربة بلغت قيمة المشاريع 524 مليون ريال، شملت 4 مشاريع لبلدية المحافظة منها مبانٍ ومرافق عامة ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار ومشروع استكمال البنية التحتية لمشروع إسكان تربة ومشروعان تابعان لمياه المحافظة و4 مشاريع للكهرباء و4 مشاريع للنقل و5 مشاريع لجامعة الطائف و3 مشاريع للمياه والبيئة والزراعة. وفي محافظة الخرمة بلغت قيمة المشاريع 471 مليون ريال تمثلت في مبنى كلية الجامعة للبنات ومكتب وزارة المالية ومبنى معهد الثانوي الصناعي.

فيما بلغت مشروعات الطائف 9 مليارات و600 مليون ريال، وفي ميسان 27 مليون ريال، وفي المويه 194 مليون، وفي رنية 913 مليون ريال.

وفي الختام، استقبل الأمير خالد الفيصل في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية التي تُعتبر ثاني أكبر محمية مسوّرة في العالم عددًا من الأهالي والإعلاميين.