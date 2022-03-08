أمين عام "أوبك": لا نمتلك سيطرة على التطورات الأخيرة في سوق الطاقة

قال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، إن المنظمة لا تمتلك سيطرة على الأحداث الحالية في سوق النفط، مشيراً إلى أن الوضع الجيوسياسي أصبح مسيطراً على التطورات.

وذكر "محمد باركيندو"؛ في حدثٍ نظّمته "إس آند بي جلوبال"، أن مهمة منظمة "أوبك" تظل تتلخص في التصرف كمورد موثوق به في مواجهة الصعود الحاد لأسعار الطاقة أخيراً.

تأتي تعليقات "باركيندو" وسط اضطراب قوي لصناعة الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، حيث صعد خام برنت أعلى 130 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2008، في حين تتداول عقود الغاز الطبيعي الأوروبية عند مستويات غير مسبوقة.

ويعتقد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط، أن السوق يواجه حالياً ما قد يكون عامل تغيير عالمياً لقواعد اللعبة فيما يتعلق بتحول الطاقة.

وكان تحالف "أوبك بلس" الذي يضم أعضاء في "أوبك" وحلفاء من خارجها قد تمسك بسياسة إنتاج النفط في اجتماعه الأسبوع الماضي، والتي تستهدف زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يومياً في شهر أبريل المقبل.