"أوبك": التوترات الجيوسياسية وراء ارتفاع أسعار النفط

قالت منظمة "أوبك" إن ارتفاع أسعار النفط كان مدفوعاً بالأزمة في أوكرانيا، في إشارة إلى عدم الحاجة للقيام بأي تعديلات في الإنتاج.
وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط في رسالة للجنة الشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، أن متوسط سعر خام برنت القياسي بلغ 98 دولاراً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18 دولاراً عن الربع الأخير من عام 2021، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وأضافت "أوبك" في رسالتها: "أسعار النفط شهدت ارتفاعات قوية، خاصة في شهر مارس من هذا العام، بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والقلق بشأن التداعيات على نقص المعروض".
ورفضت "أوبك" مراراً طلبات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لزيادة إمدادات النفط، لوقف ارتفاع الأسعار.