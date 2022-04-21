"أوبك": التوترات الجيوسياسية وراء ارتفاع أسعار النفط

وذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط في رسالة للجنة الشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، أن متوسط سعر خام برنت القياسي بلغ 98 دولاراً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 18 دولاراً عن الربع الأخير من عام 2021، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".