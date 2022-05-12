"أوبك": انخفاض الطلب على النفط سببه "حرب أوكرانيا وقيود الصين"

وبحسب "رويترز": أشارت المنظمة إلى أن إنتاجها النفطي زاد 153 ألف برميل يوميًّا في أبريل إلى 28.65 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يقل عن الزيادة المفترضة بموجب اتفاق أوبك+.