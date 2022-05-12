"أوبك": انخفاض الطلب على النفط سببه "حرب أوكرانيا وقيود الصين"

أعلنت منظمة أوبك، اليوم، أن انخفاض الطلب على النفط يرجع إلى الحرب في أوكرانيا وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري: إنها تتوقع انخفاض إنتاج النفط في 2022 من المنتجين خارج المنظمة بمقدار 0.3 مليون برميل يوميًّا إلى 2.4 مليون برميل يوميًّا.
وأضافت "أوبك" أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2022 إلى 3.36 مليون برميل يوميًّا من 3.67 مليون برميل يوميًّا في توقعات سابقة.
وبحسب "رويترز": أشارت المنظمة إلى أن إنتاجها النفطي زاد 153 ألف برميل يوميًّا في أبريل إلى 28.65 مليون برميل يوميًّا، وهو ما يقل عن الزيادة المفترضة بموجب اتفاق أوبك+.
وخفضت "أوبك" توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2022 إلى 3.5% من 3.9% في توقعات سابقة.
وأفادت بأن احتمالات رفع توقعات النمو الاقتصادي العالمي الراهن محدودة للغاية.