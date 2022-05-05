"أوبك+" يوافق على زيادة إنتاج النفط بـ432 ألف برميل يومياً في يونيو

اتفق أعضاء تحالف "أوبك+" على زيادة إنتاج النفط بـ432 ألف برميل يومياً في يونيو، خلال اجتماع عبر الإنترنت اليوم بشأن السياسة الإنتاجية للتحالف النفطي.
وانعقد الاجتماع الوزاري الافتراضي الـ28 لدول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك+) اليوم الخميس، برئاسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
ورفعت اللجنة الفنية للتحالف تقديراتها لفائض النفط في السوق إلى 1.9 مليون برميل يومياً.
كان تحالف "أوبك+" قد أبقى على توقعاته لنمو الطلب على النفط دون تغيير، في ختام اجتماع اللجنة الفنية المشتركة أمس للتحالف الذي يضم كبار منتجي الخام.
وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، أمس، إنّ الإغلاق العامّ في الصين يؤثر في الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب على الخام منذ الأيام الأولى للجائحة في 2020.