"أوبك+" يوافق على زيادة إنتاج النفط بـ432 ألف برميل يومياً في يونيو

وقال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، أمس، إنّ الإغلاق العامّ في الصين يؤثر في الطلب على النفط، وسط توقعات بأن تواجه الصين أكبر صدمة فيما يتعلق بالطلب على الخام منذ الأيام الأولى للجائحة في 2020.