أول دراسة مسحية رسمية: نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية في المملكة 83%

وذكرت الهيئة أن عينة الدراسة بلغت 11,090 فرداً، بالاستناد إلى بيانات السكان الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء من حيث التوزيع الديموغرافي للسكان وفقاً للمناطق الإدارية، الجنسية، الجنس، والفئات العمرية، كما استهدف المسح الفئة العمرية (من 15 إلى 64 سنة) وغطى المناطق الإدارية الـ(13)، ولفتت إلى أن العينة توزعت بين 56% من السعوديين، و44% من غير السعوديين المقيمين في المملكة، كما شكّل الذكور نسبة بلغت 61%، فيما شكلت الإناث 39%.