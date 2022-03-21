إطلاق مرحلة إبداء الرغبة لمشاريع تقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ سعودية

وتشكّل المشاريع تقديم الخدمات البحرية عاملاً رئيسياً في تطوير قطاع الموانئ؛ للارتقاء به وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه "موانئ" اهتماماً استثنائياً بهدف الإسهام في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر يمكّن المملكة من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية المملكة 2030.