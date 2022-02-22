"إعلان الدوحة" يؤكد أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر نظيف وموثوق للطاقة

أكد إعلان الدوحة الذي توج أعمال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم، أهمية الترويج للغاز الطبيعي كمصدر وفير وموثوق لتلبية احتياجات الطاقة العالمية المتزايدة ومعالجة تغير المناخ وتحسين جودة الهواء.

ودعا "إعلان الدوحة" إلى التشجيع على الاستخدام الموسع للغاز الطبيعي محليًا ودوليًا لسد الفجوة في هذا المجال التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفًا، بالإضافة إلى تعزيز المؤهلات البيئية للغاز الطبيعي ولاسيما من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز وانبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بما في ذلك التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

وأكد أهمية متابعة الخطوات اللازمة للتعامل مع الغاز الطبيعي على أنه سلعة صديقة للبيئة في لوائح المناخ والاستثمار والأعمال المصرفية الدولية والتجارة العالمية.

وشدد على أهمية العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة في تطوير مبادرات مشتركة للعمل المناخي وتحسين ظروف التجارة الدولية للغاز بناء على أساس أكثر الممارسات فعالية وكفاءة ولاسيما في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (أدذ27) الذي ستستضيفه مصر خلال العام الجاري.

ودعا إلى العمل على زيادة حصة الغاز الطبيعي في النقل البحري والبري وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفيره للمستهلكين، إضافة إلى دعم الدور الأساس لعقود الغاز طويلة الأجل وكذلك تسعير الغاز على أساس مؤشرات النفط والمنتجات النفطية لضمان استقرار الاستثمارات في تنمية موارد الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الدعوة لتعزيز مكانة (منتدى الدول المصدرة للغاز).

وبيّن أن ذلك يأتي من خلال زيادة ظهوره العالمي وجذب أعضاء جدد وتعزيز الشراكات وتسهيل الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

ورحب رؤساء الدول والحكومات باقتراح الجزائر باستضافة القمة السابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي العالمي في عام 2023.