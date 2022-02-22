إعلان "بوتين" يرفع أسعار النفط وبرميل "برنت" فوق الـ 97 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أنه يعترف بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، ويخطط لإرسال قوات حفظ السلام إلى المنطقة.

ويعتزم البيت الأبيض إعلان عقوبات جديدة ردًا على الإجراءات الروسية بشأن أوكرانيا، حسبما ذكرت "بلومبرج" عن مسؤول في إدارة "بايدن"، كما تنقل أمريكا جميع موظفي وزارة الخارجية وسفارتها من أوكرانيا إلى بولندا لأسباب أمنية.

وقد يؤدي ذلك التصعيد الدراماتيكي في الصراع والاستجابة المحتملة من الولايات المتحدة وأوروبا إلى إحداث اضطراب في أسواق المواد الخام، لأن روسيا تعد منتجًا رئيسيًا للنفط والغاز والألمنيوم والقمح.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 2.03% أو بمقدار 1.94 دولار عند 97.33 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:58 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما قفزت في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار وهو المستوى الأعلى في سبع سنوات.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل 3.53% إلى 93.34 دولار للبرميل، جدير بالذكر أنه لم تكن هناك تسوية للخام أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة بمناسبة "يوم الرؤساء".