إنتاج السعودية النفطي سيرتفع لـ 11 مليون برميل يومياً في أغسطس

قررت أوبك+ التمسك بزيادة الإنتاج المخطط لها في أغسطس، حيث سيرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس وإنتاج الإمارات النفطي سيصل في أغسطس إلى 3.18 مليون برميل يومياً.