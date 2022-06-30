إنتاج السعودية النفطي سيرتفع لـ 11 مليون برميل يومياً في أغسطس

قررت أوبك+ التمسك بزيادة الإنتاج المخطط لها في أغسطس، حيث سيرتفع إنتاج السعودية النفطي إلى 11 مليون برميل يومياً في أغسطس وإنتاج الإمارات النفطي سيصل في أغسطس إلى 3.18 مليون برميل يومياً.
ووفق رويترز كان قد بدأ في وقت سابق اليوم اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة "أوبك +" .
وأوضح مصدر أن المجموعة اتفقت على الرفع المزمع لإنتاج النفط في أغسطس، لكنها لم تتخذ أي قرارات بشأن سياسة الإنتاج لما بعد ذلك.
ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس.
وقررت "أوبك+" في آخر اجتماعاتها أوائل يونيو زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا خلال يوليو وأغسطس.