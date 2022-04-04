إندونيسيا تتطلع لجذب استثمارات سعودية لتطوير عاصمتها الجديدة

تتجه إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات؛ لجذب استثمارات لتطوير عاصمتها الجديدة، بعد انسحاب مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة للتكنولوجيا من المشروع البالغ قيمته 34 مليار دولار أمريكي.
وقالت صحيفة "ساوث جاينا مورنيق"، إن "الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت باندجيتان، يضاعف جهوده للحصول على استثمارات من السعودية والإمارات والصين".
وقال الوزير الإندونيسي إن "المرحلة الأولى من تطوير المشروع ستستمر حتى عام 2024، وإنه من المقرر أن يكتمل المشروع بشكل كامل في الذكرى المئوية لاستقلال البلاد في عام 2045".
وتبحث الحكومة الإندونيسية عن مستثمرين لتمويل مشروع ضخم لعاصمتها الجديدة نوسانتارا بمساحة تغطي 256142 هكتاراً من الأراضي في كاليمانتان، ثاني أكبر جزر البلاد على الحدود مع بروناي وماليزيا.