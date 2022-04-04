إندونيسيا تتطلع لجذب استثمارات سعودية لتطوير عاصمتها الجديدة

وقال الوزير الإندونيسي إن "المرحلة الأولى من تطوير المشروع ستستمر حتى عام 2024، وإنه من المقرر أن يكتمل المشروع بشكل كامل في الذكرى المئوية لاستقلال البلاد في عام 2045".