"إنفاذ" يشرف على 5 مزادات بمكة المكرمة والرياض وحفر الباطن وشقراء

وتعرض المزادات 20 أصلًا من العقارات، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تتجاوز مساحتها 180 ألف متر مربع، وتبدأ المزادات بمزاد فرص مكة (2) الإلكتروني، المقام على فرصة عقارية مميزة في مدينة مكة المكرمة، ثم مزاد جواهر الوشم الإلكتروني المُقام على فرصتين عقاريتين في محافظة شقراء، ومزاد رحاب الشرقية الإلكتروني المقام على فرصة عقارية في محافظة حفر الباطن، ومزاد الراقي الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة الرياض، ومزاد جوهرة الريان الحضوري المقام على 14 عقارًا في مدينة الرياض.