"إياتا" تتوقّع تسارع تعافي صناعة الطيران في عام 2023

توقّع المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، "ويلي والش"، تسارع تعافي حركة المسافرين، وأنه في المتوسط يمكن أن تعود الصناعة إلى مستويات ما قبل الوباء في عام 2023، أي قبل عام مقارنة بالتوقعات السابقة.
وصرّح "والش" لـ "رويترز"، قائلاً: تزداد الحركة العامة للمسافرين بوتيرة أسرع من المتوقع على الرغم من الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة في سوق الطيران الصينية.
وأضاف: نشهد حجوزات قوية للغاية، وأشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة واضطرابات السفر الناجمة عن نقص العمالة لم تمنع المسافرين حتى الآن، على الرغم من أن أسعار النفط تسبّبت على الأرجح في زيادة أسعار تذاكر السفر 10%.
وبشكل عام يرى "والش"، أن الصناعة تتجه نحو تعافي حركة الركاب إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشي الوباء في عام 2023، بدعمٍ من صيف قوي متوقع في ذلك العام.
لكنه حذّر من أن حركة الركاب في بعض المواسم الفردية في العام المقبل قد تظل أقل مما كانت عليه قبل الوباء، مع استمرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التأخر في التعافي بسبب قيود "كوفيد-19" المستمرة في سوق الطيران الرئيسة الصينية.