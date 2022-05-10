"إياتا" تتوقّع تسارع تعافي صناعة الطيران في عام 2023

لكنه حذّر من أن حركة الركاب في بعض المواسم الفردية في العام المقبل قد تظل أقل مما كانت عليه قبل الوباء، مع استمرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التأخر في التعافي بسبب قيود "كوفيد-19" المستمرة في سوق الطيران الرئيسة الصينية.