"إيجار" يوثق أكثر من 600 ألف "عقد تجاري" حتى مايو 2022

ويتميز عقد إيجار التجاري بمرونته في مسارات عدة؛ حيث يُمكن للمتعاقدين استخدام صيغة العقد التجاري الموحّد، أو العقد التجاري غير الموحّد، وتوثيقها في الشبكة، إضافة إلى مرونته في توزيع الالتزامات بين طرفي العقد وتبادلها، واستخدام خاصية العقد المشروط، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، وتسجيل رسوم الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، ومرونة الدفعات، وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات التي يشملها العقد التجاري "مراكز تجارية، ومحال، وأكشاك، ومستودعات" وغيرها.