اتحاد الغرف يُجري دراسة لتحليل واقع قطاع الترفيه بالمملكة

وأضافت اللجنة أن عدد الوظائف الدائمة والمؤقتة في موسم الرياض، يصل إلى ما يقارب 50 ألف وظيفة متنوعة؛ مؤكدة أن هناك نقلة نوعية في ثقافة الترفيه بالمملكة وحركة الإقبال الشعبي والمجتمعي عليها؛ مما يدفع نحو زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9% إلى 6%، ومن ثم تنتعش حركة السوق بقيمة 30 مليار ريال.