اتحاد الغرف يوقّع اتفاق استضافة شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة

وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم اتفاقية لاستضافة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة في المملكة، تأكيداً لدور الاتحاد في دعم جهود الميثاق العالمي للأمم المتحدة وإدراكاً منه لأهمية استدامة الشركات في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال القطاع الخاص السعودي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد، حيث وقّعه كل من الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المكلف حسين العبدالقادر، ورئيس مجلس إدارة شبكة الاتفاق العالمي بالمملكة مريم التلمساني، بحضور السفيرة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة ناتالي فوستيه.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المكلف: الاتحاد، بوصفه مظلة لقطاع الأعمال بالمملكة، يسعد باستضافة الشبكة المحلية للميثاق العالمي للأمم المتحدة انطلاقا من حرصه على تعزيز وتمكين مشاركة القطاع الخاص السعودي في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، التي تُعد أكبر مبادرة تطوعية تهدف إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات، وتضم أكثر من 12 ألف عضو من مؤسسات الأعمال والمنظمات من 170 دولة حول العالم.

وأضاف: هذا الاتفاق يأتي منسجماً مع أهداف الاتحاد في بناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية مع الكيانات والمنظمات الدولية التي تعزز من مكانة المملكة الاقتصادية ودورها على الصعيد العالمي كقوة مؤثرة وفاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة من الناحية البيئية والاجتماعية، ولتأكيد الدور الفاعل للقطاع الخاص السعودي في تنفيذ الأجندة العالمية للتنمية المستدامة.

وأكد العبدالقادر التزامهم بدفع شركات القطاع الخاص بالمملكة للانضمام لمبادرة الميثاق العالمي ومواءمة إستراتيجياتها وعملياتها التجارية والتشغيلية مع (10) مبادئ عالمية تتعلق بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتقاطع في كثير من محاورها من أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهتها، قالت رئيس مجلس إدارة شبكة الميثاق العالمي بالمملكة: إطلاق شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة بالمملكة يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومبادرات الاستدامة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتعزيز ريادة المملكة في النهوض بالاستدامة العالمية، عادّة أن التوقيت بات أكثر ملاءمة لجعل الشركات العاملة في المملكة تنضم إلى الشبكة والمواءمة مع أهداف ومبادئ التنمية المستدامة.

وأضافت أن شبكة الميثاق العالمي بالمملكة تم إطلاقها رسميًا بدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في سبتمبر 2021، لتنضم إلى 69 شبكة محلية أخرى تابعة للميثاق العالمي للأمم المتحدة تغطي العالم، وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص، لتعزيز الشراكات المستدامة طويلة الأجل المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وأوضحت "التلمساني" أن شبكة الميثاق العالمي في المملكة استقطبت 36 شركة سعودية رائدة بهدف تسهيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوازنة والمستدامة وفقًا للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

وأكدت أهمية عمل شبكة الاتفاق العالمي بالمملكة نظرًا لحجم الاقتصاد السعودي والفرص المتاحة لدفع عجلة التقدم في التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي كونها إحدى دول مجموعة العشرين.

ونوهت بدور شبكة الميثاق العالمي في المملكة المتمثل في تزويد القطاع الخاص السعودي بالمواجهات المتعلقة بدور قطاع الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عطفاً على دور القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد الوطني وما يلعبه من دور كمحرك رئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030.