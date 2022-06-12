"اتحاد الغرف".. 56 مليار ريال حجم استثمارات الامتياز التجاري بالسعودية

وتأتي الشراكة الإستراتيجية بين اتحاد مجلس الغرف السعودية ومعرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي من خلال حرص المنظمين على تقديم كل ما يتناسبُ مع هذا الحراك الاقتصادي المحلي الدولي السريع؛ لاستفادة جميع مناطق المملكة بما سيقدمه هذا المعرض، الذي يتطلع المنظمون للمنتدى لجعله منصةً قويةً للاستثمار في مجال العلامات التجارية التي يستهدفُها أصحابُ الأعمال في مختلف القطاعات؛ حيث يشكل فرصةً ثمينةً لعقد الاتفاقيات والتبادل التجاري، وتمكين رواد الأعمال من امتلاك مشاريع ناجحة، والحصول على دعم الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل بما يدعم توجهات رؤية المملكة 2030 في النهوض بصناعة الفرنشايز بالمملكة.