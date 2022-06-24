اجتماع الخطة المرتقب يقترب.. دولار وأكثر ارتفاع في أسعار النفط

واقترب النفط هذا العام من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارًا للبرميل، الذي سجله في عام 2008؛ إذ أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم نقص الإمدادات في الوقت الذي تعافى فيه الطلب من جائحة كوفيد-19؛ بحسب "سكاي نيوز عربية".