اجتماع بين مسؤولي هيئتين لتفعيل أنظمة المنافسة العادلة في القطاع العقاري

كما زار المسؤولون في الهيئة العامة للمنافسة، مركز خدمة الشركاء بالهيئة، واطّلعوا على الخدمات التي يقدمها المركز للمستفيدين من منظومة الهيئة التي تشمل: المركز السعودي للتحكيم العقاري، وجمعية ملاك وفرز الوحدات العقارية، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، وخدمة عقاري، وتصنيف منشآت الوساطة العقارية، والدورات التدريبية التي يقدمها المعهد العقاري السعودي.