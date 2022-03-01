ارتفاع أسعار النفط وخام "برنت" يتداول عند 99.34 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، إذ يحاول المستثمرون التحقق مما إذا كان الإصدار المحتمل لمخزون النفط الإستراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها قد يتمكّن من الحد من الارتفاع الحاد لسعر الخام نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفادت مصادر لوكالة "بلومبيرج"، أمس الإثنين، بمناقشة الولايات المتحدة وعدد من الدول سحب 60 مليون برميل من الاحتياطيات الإستراتيجية للنفط لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

وأكّدت المصادر أن الولايات المتحدة تدرس إطلاق 30 مليون برميل من احتياطي النفط، مع سحب بعض الدول الحليفة 30 مليون برميل إضافية.

وفي الوقت نفسه، تتجه الأنظار إلى وكالة الطاقة الدولية، إذ دعت إلى عقد اجتماع وزاري استثنائي، اليوم الثلاثاء، بشأن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.4%، إلى 99.34 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي، تسليم أبريل، بنسبة 0.96%، مسجلة 96.64 دولار للبرميل.