ارتفاع صافي أرباح stc خلال الربع الأول من العام 2022م

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد: المجموعة مستمرة بتحقيق نتائج مالية إيجابية، حيث حققت المجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة 8.3 % للربع الأول من عام 2022 مقارنةً بالربع المماثل من عام 2021، مدعومة بالأداء المتميز لقطاع الأعمال، والذي حقق نمواً في إيراداته بنسبة 16.3%، ويعود ذلك للطلب القوي من القطاعين العام والخاص على المنتجات والخدمات المبتكرة وقدرة الشركة على تلبية المتطلبات المختلفة لعملائها.