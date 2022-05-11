ارتفاع في أسعار النفط تزامناً مع قرب حظر النفط الروسي

وارتفعت أسعار النفط في عام 2022 بعد أن أضافت الحرب الروسية في أوكرانيا للمخاوف المتعلقة بالإمدادات، فوصل سعر برنت إلى 139 دولاراً للبرميل في مارس، وهو أعلى مستوياته منذ 2008.