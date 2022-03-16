استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية 119.4 مليار دولار.. بنهاية يناير

وتوزعت استثمارات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية إلى 101 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 85% من الإجمالي، و18.4 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 15% من الإجمالي.