استقرار بأسعار النفط.. وبرنت عند 102.91 دولار للبرميل

بعد انخفاض حاد بنسبة أربعة في المائة في الجلسة السابقة استقرت أسعار النفط اليوم، بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19.