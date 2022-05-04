اقترب من 108 دولارات للبرميل.. أسعار النفط تقفز 3 دولارات

بعد وقت قصير على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى حظر واردات النفط الروسي، في إطار حزمة سادسة من العقوبات التي تستهدف موسكو بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا، قفزت أسعار النفط صباح الأربعاء بحدود 3 دولارات للخامين القياسيين.