اقتصاديون: رفع الفائدة يُعجِّل بعودة سيناريو 2019 وانخفاض العقار 25%

وتفصيلاً، قال أستاذ التمويل والاستثمار العقاري، الدكتور سعيد القحطاني، معلقًا على رفع أسعار الفائدة والتأثيرات الإيجابية للقرار، إنه في عام 2016 بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة؛ فارتفعت معها تكلفة التمويلات في السعودية. مشيرًا إلى أنه تم الدخول حينها في موجة تصحيحية، انخفض خلالها العقار بما نسبته 25% تقريبًا، واستمر ذلك حتى عام 2019.