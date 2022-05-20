اكتشاف "ثروات" جديدة في الإمارات

وأوضحت الشركة في بيان نشرته، أن إجمالية الطاقة الإنتاجية للاكتشافات التي يبلغ عددها 3، تقدر بنحو 650 ألف برميل يومياً، من ضمنها 500 ألف برميل يومياً للاكتشاف في حقل "بوحصا".