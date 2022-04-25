الأدنى في أسبوعين.. انخفاض ملحوظ في أسعار النفط وبرنت عند 102 دولار

في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 4.01% إلى 102.37 دولار للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى في نحو أسبوعين، وفق روسيا اليوم.