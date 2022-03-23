الأربعاء المقبل.. صناع القرار والخبراء يناقشون تنمية القدرات البشرية بالقطاع المالي

تنظم الأكاديمية المالية يوم الأربعاء المقبل 30 مارس الجاري، ملتقى الأكاديمية المالية الأول 2022، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد بن عبدالله القويز، وتشريف محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وعدد من صناع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى المختصين والمهتمين في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع.