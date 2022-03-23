الأربعاء المقبل.. صناع القرار والخبراء يناقشون تنمية القدرات البشرية بالقطاع المالي

تنظم الأكاديمية المالية يوم الأربعاء المقبل 30 مارس الجاري، ملتقى الأكاديمية المالية الأول 2022، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد بن عبدالله القويز، وتشريف محافظ البنك المركزي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وعدد من صناع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى المختصين والمهتمين في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع.
وأوضح مدير عام الأكاديمية مانع بن محمد آل خمسان، أن الملتقى يتخلله عقد جلستين حواريتين تتناولان ثقافة تنمية القدرات البشرية، إضافة إلى أهمية تطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي، والابتكار في تنمية رأس المال البشري، كما يبحث الملتقى أهم موضوعات القطاع المالي بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في القطاعات المالية.
وبيّن "آل خمسان" أن تنظيم الأكاديمية المالية للملتقى، يأتي ضمن استراتيجياتها ومبادرتها لتوفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر للقطاع المالي، وتقوية العلاقات مع قادة القطاعين العام والخاص، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي؛ تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.