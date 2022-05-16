الأعلى في تاريخها.. ارتفاع كبير لأسعار القمح بعد حظر الهند لصادراتها

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن روسيا تمنع خروج القمح من أوكرانيا ووصوله إلى الأسواق، معربًا عن قلقه من عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا.