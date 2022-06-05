الأعلى منذ 2010.. ارتفاع قياسي للتراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة

وبحسب تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار، يُعد هذا النمو الأعلى منذ عام 2010، ويأتي ضمن الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي مكافحة التستر التجاري وفقًا لـ"الاقتصادية".