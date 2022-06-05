الأعلى منذ 2010.. ارتفاع قياسي للتراخيص الاستثمارية الأجنبية بالمملكة

واصلت الاستثمارات الأجنبية الجديدة في السعودية، نموها بتحقيق زيادة سنوية 1858.9% للربع الأول من 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ إذ بلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي تم إصدارها 9383 ترخيصًا.
وبحسب تقرير مستجدات الاستثمار الصادر عن وزارة الاستثمار، يُعد هذا النمو الأعلى منذ عام 2010، ويأتي ضمن الجهود المبذولة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، إضافة إلى جهود تصحيح أوضاع مخالفي مكافحة التستر التجاري وفقًا لـ"الاقتصادية".
ووفقًا للتقرير، فعند استبعاد عدد التراخيص للشركات التي صححت أوضاعها؛ فإن التراخيص الاستثمارية المُصَدّرة بلغت 1215 ترخيصًا بنمو 153.7% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.